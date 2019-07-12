Певица не знала, что про нее сплетничают. Между тем Лайма
Вайкуле хорошо относится к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Певица не знала, что про нее сплетничают. Между тем Лайма
Вайкуле хорошо относится к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Артистка дала интервью YouTube-проекту "А поговорить?". Ведущая
шоу Ирина Шихман рассказала Лайме Вайкуле, что та является гей-иконой. Более того,
ходят слухи, что певица практикует секс с женщинами.
"О, вот это новость! Не знала. Откуда это пошло? Может я
какая-то извращенная, поэтому я нравлюсь. Это конечно неправда", – улыбнулась
вокалистка.
Артистка уверила, что никогда не влюблялась в женщину. "У
меня было столько поклонников мужчин, что не до женщин было. Как-то не
сложилось", – засмеялась артистка.
После звезда добавила, что хорошо относится к людям с
нетрадиционной сексуальной ориентацией. Например, ее садовник – гей, и она очень
тепло с ним общается.
По словам звезды, в Латвии даже проходили гей-парады. не стала скрывать, что среди местных было много противников проведения
таких мероприятий.
"Я понимаю эти парады. Мы иногда говорим с ребятами, который
такой ориентации, что может быть не надо раздражать людей. Но я понимаю, что
это время борьбы. Они хотят получить свое место, чтобы это признали, поэтому
переборы, как всегда", – резюмировала .