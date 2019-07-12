Певица не знала, что про нее сплетничают. Между тем Лайма Вайкуле хорошо относится к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Певица не знала, что про нее сплетничают. Между тем ЛаймаВайкуле хорошо относится к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.Артистка дала интервью YouTube-проекту "А поговорить?". Ведущаяшоу Ирина Шихман рассказала Лайме Вайкуле, что та является гей-иконой. Более того,ходят слухи, что певица практикует секс с женщинами."О, вот это новость! Не знала. Откуда это пошло? Может якакая-то извращенная, поэтому я нравлюсь. Это конечно неправда", – улыбнуласьвокалистка.Артистка уверила, что никогда не влюблялась в женщину. "Уменя было столько поклонников мужчин, что не до женщин было. Как-то несложилось", – засмеялась артистка.После звезда добавила, что хорошо относится к людям снетрадиционной сексуальной ориентацией. Например, ее садовник – гей, и она оченьтепло с ним общается.По словам звезды, в Латвии даже проходили гей-парады. не стала скрывать, что среди местных было много противников проведениятаких мероприятий."Я понимаю эти парады. Мы иногда говорим с ребятами, которыйтакой ориентации, что может быть не надо раздражать людей. Но я понимаю, чтоэто время борьбы. Они хотят получить свое место, чтобы это признали, поэтомупереборы, как всегда", – резюмировала .