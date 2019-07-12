По информации британского издания Telergaph, в Лондоне скончалась 17-летняя скрипачка российского происхождения Катя Цуканова. Тело девушки было обнаружено в ее доме.

По информации британского издания Telergaph, в Лондоне скончалась 17-летняя скрипачка российского происхождения Катя Цуканова. Тело девушки было обнаружено в ее доме.Отец скончавшейся рассказал, что Катя только что выступила в Королевском оперном театре и планировала свое будущее. По его словам, в спальне висел график ее концертов. Родители девушки в 90-е годы переехали в Соединенное Королевство из России, уточняет РИА Новости.О причинах наступления внезапной смерти будет объявлено позже после проведения коронерского расследования, хотя источник из окружения девушки рассказал, что Катя могла скончаться в результате передозировки наркотиков.