Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум сыграла свадьбу
с музыкантом группы Tokio Hotel. Том Каулитц младше своей избранницы на 17
лет.
Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум сыграла свадьбу
с музыкантом группы Tokio Hotel. Том Каулитц младше своей избранницы на 17
лет.
По данным инсайдеров, праздничная церемония состоялась еще 22 февраля
этого года. Именно тогда кумира девочек-подростков и
модель видели вместе в ресторане.
Хайди Клум упоминала о том, что этот
день является памятным для нее и гитариста Tokio Hotel, передает телеканал . Влюбленным удавалось все это время скрывать,
что они официально стали супругами.
Отметим,
что Хайди Клум снималась в таких фильмах, как "Секс в большом городе",
"Отчаянные домохозяйки", "Как я встретил вашу маму". До брака с участником актриса дважды была замужем. Первым ее супругом был парикмахер Рик Пипино, вторым
– британский музыкант Seal. Знаменитость воспитывает четверых
детей.
Том Каулитц – не только гитарист немецкой группы
, он вдобавок мультиинструменталист и продюсер. Является братом-близнецом солиста коллектива Билла Каулитца.
В конце апреля Tokio Hotel побывал с концертом в Москве. Том приехал не
один, а с Хайди. Они поселились отдельно от всей группы – в отеле The
Ritz-Carlton. Во время шоу супермодель выкладывала в Instagram восторженные
Stories из-за кулис.