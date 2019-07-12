Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум сыграла свадьбу с музыкантом группы Tokio Hotel. Том Каулитц младше своей избранницы на 17 лет.

Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум сыграла свадьбус музыкантом группы Tokio Hotel. Том Каулитц младше своей избранницы на 17лет.По данным инсайдеров, праздничная церемония состоялась еще 22 февраляэтого года. Именно тогда кумира девочек-подростков имодель видели вместе в ресторане.Хайди Клум упоминала о том, что этотдень является памятным для нее и гитариста Tokio Hotel, передает телеканал . Влюбленным удавалось все это время скрывать,что они официально стали супругами.Отметим,что Хайди Клум снималась в таких фильмах, как "Секс в большом городе","Отчаянные домохозяйки", "Как я встретил вашу маму". До брака с участником актриса дважды была замужем. Первым ее супругом был парикмахер Рик Пипино, вторым– британский музыкант Seal. Знаменитость воспитывает четверыхдетей.Том Каулитц – не только гитарист немецкой группы, он вдобавок мультиинструменталист и продюсер. Является братом-близнецом солиста коллектива Билла Каулитца.В конце апреля Tokio Hotel побывал с концертом в Москве. Том приехал неодин, а с Хайди. Они поселились отдельно от всей группы – в отеле TheRitz-Carlton. Во время шоу супермодель выкладывала в Instagram восторженныеStories из-за кулис.