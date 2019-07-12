Звезда программы Давай поженимся! получила травму на съемках. Роза Сябитова упала во время выполнения опасного задания.

Звезда программы "Давай поженимся!" получила травму насъемках. Роза Сябитова упала во время выполнения опасного задания.Знаменитость снимается в новом сезоне программы "Форт Боярд". Запись ток-шоу проходит воФранции, в знаменитой каменной крепости в проливе Антьош.По словам Сябитовой, она ужепринимала участие в экстремальных проектах, поэтому решила не отказываться и вэтот раз. Роза любитель пощекотать себе нервы."Я – адреналинщица. Свозрастом начала понимать, что надо практиковать выброс адреналина, но поднаблюдением врачей. Мне все-таки уже 57 лет, надо беречь себя для внуков. Но яочень хотела попасть на шоу "Форт Боярд" и "Последний герой". У меня нет фобий,поэтому для меня эта телеигра – не преодоление страхов. Она как последняягастроль: блеснуть всем, вытащить все до капельки", – сказалавинтервью.Телесвахе досталосьиспытание под названием "Ветряная мельница". Звезду заставили лечь напомост, постаравшись не перевернуть его, потом проползти до сундука, гденаходился ключ.В итоге Роза с высоты свалилась вводу. Позже выяснилось, что в момент падения она сильно ударилась боком. Сябитовойпотребовалась помощь врача – она не могла пошевелиться."Мне почти 60 лет, я —сваха, а тут такое испытание. Другие полоумные не могут сделать?" – негодовала