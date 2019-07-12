В центре столицы Франции, где в ночь на пятницу, 12 июля, собрались выходцы из Алжира, чтобы отметить победу своей футбольной сборной и выход ее в полуфинал кубка Африки, разграблены два магазина.

В центре столицы Франции, где в ночь на пятницу, 12 июля, собрались выходцы из Алжира, чтобы отметить победу своей футбольной сборной и выход ее в полуфинал кубка Африки, разграблены два магазина.Несколько тысяч поклонников сборной Алжира собрались в районе Елисейских полей вечером, беспорядки начались около полуночи, СООБЩАЕТ РИА Новости. Несколько групп агрессивных хулиганов стали бить витрины магазинов, одним из которых стал салон Ducati, откуда мародеры выносили мотоэкипировку и даже мотоциклы этой известной марки. Полицейским удалось пресечь разграбление.В минувший четверг сборная Алжира победила соперников из Кот-д'Ивуара и вышла в полуфинал Кубка Африки.