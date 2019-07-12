23-летняя
Альбина Мухаметзянова
могла
стать жертвой любителя БДСМ. Убитая стюардесса встречалась с предполагаемым
преступником несколько месяцев.
23-летняя
Альбина Мухаметзянова
могла
стать жертвой любителя БДСМ. Убитая стюардесса встречалась с предполагаемым
преступником несколько месяцев.
О необычных и пугающих для
среднестатистического россиянина сексуальных увлечениях рассказала знакомая
подозреваемого. В частности, парень по имени Никита, с которым Альбина
Мухаметзянова встречалась в отеле, уделял
внимание БДСМ, историям о связываниях и подвешиваниях.
Девушка заявила, что приятель был немного
странным и чрезмерно общительным до навязчивости. Кроме того, он постоянно
рассказывал о своих сексуальных предпочтениях, передает РЕН ТВ.
Другой знакомый убитой стюардессы сообщил,
что в последнее время пара часто расставалась и мирилась. Вполне возможно, что Альбина
занималась с молодым человеком БДСМ-сексом, и парень перестарался, убив
стюардессу. Перед обнаружением тела он покинул гостиницу, предусмотрительно
продлив броню на номер. Судя по всему, он рассчитал, что тело найдут позже, и него
было время, чтобы скрыться.
Родные в Набережных Челнах
ничего не знали о возлюбленном Альбины. Против любителя БДСМ возбуждено
уголовное дело, он объявлен в розыск.
Напомним, трагедия произошла в Новой Москве. Альбина
Мухаметзянова была найдена мертвой утром 10 июля в отеле в одном из номеров недалеко
от аэропорта
Внуково. лежала на спине в наполовину
наполненной ванной. Выяснилось, что ее задушили.