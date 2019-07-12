23-летняя Альбина Мухаметзянова могла стать жертвой любителя БДСМ. Убитая стюардесса встречалась с предполагаемым преступником несколько месяцев.

23-летняяАльбина Мухаметзяновамогластать жертвой любителя БДСМ. Убитая стюардесса встречалась с предполагаемымпреступником несколько месяцев.О необычных и пугающих длясреднестатистического россиянина сексуальных увлечениях рассказала знакомаяподозреваемого. В частности, парень по имени Никита, с которым АльбинаМухаметзянова встречалась в отеле, уделялвнимание БДСМ, историям о связываниях и подвешиваниях.Девушка заявила, что приятель был немногостранным и чрезмерно общительным до навязчивости. Кроме того, он постояннорассказывал о своих сексуальных предпочтениях, передает РЕН ТВ.Другой знакомый убитой стюардессы сообщил,что в последнее время пара часто расставалась и мирилась. Вполне возможно, что Альбиназанималась с молодым человеком БДСМ-сексом, и парень перестарался, убивстюардессу. Перед обнаружением тела он покинул гостиницу, предусмотрительнопродлив броню на номер. Судя по всему, он рассчитал, что тело найдут позже, и негобыло время, чтобы скрыться.Родные в Набережных Челнахничего не знали о возлюбленном Альбины. Против любителя БДСМ возбужденоуголовное дело, он объявлен в розыск.Напомним, трагедия произошла в Новой Москве. АльбинаМухаметзянова была найдена мертвой утром 10 июля в отеле в одном из номеров недалекоот аэропортаВнуково. лежала на спине в наполовинунаполненной ванной. Выяснилось, что ее задушили.