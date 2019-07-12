Дима Билан появился в странных клипах, которые снимает
шоумен Александр Гудков. Гламурный певец в антураже провинциального городка
производит шокирующее впечатление.
Дима Билан появился в странных клипах, которые снимает
шоумен Александр Гудков. Гламурный певец в антураже провинциального городка
производит шокирующее впечатление.
Диму Билана режиссер клипа помещает в непривычную для
артиста среду. Вокруг него – обычная жизнь маленького городка: бабушки с
укропом, гопники, рассада в багажнике и носки с сандалиями. Telegram-канал "Русский
шаффл" называет это новым юмором – он как раз основан на несоответствии
гламурного певца и "немытой России".
"Ведь как мы знаем, Дима Билан не может оказаться среди
обычных людей на улице. Он не ходит в "Ашан" и не покупает там
туалетную бумагу. А в клипах Александра Гудкова – ходит и покупает. Даже больше
– лежит посреди прилавков в смешных штанах, с прической под горшок, с
дебильными усами", – говорится в рецензии на клип.
По мнению автора, цель шоумена Александра Гудкова,
снимающего клипы с – "продать" этот забытый
провинциальный шик москвичам. Жителям столицы скучно: им надоели вымощенные
плиткой улицы, фестивали варенья, велодорожки и бесплатный вайфай в метро.
"Им хочется чего-то гадкого. Нажраться в придорожной
забегаловке и орать в три часа ночи про белые розы", – считает "Русский
шаффл". И тут появляется Александр Гудков с , чтобы напомнить
москвичам: где-то есть огромная страна, там носят леопардовые лосины и
открывают пиво зажигалкой.