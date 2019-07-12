Дима Билан появился в странных клипах, которые снимает шоумен Александр Гудков. Гламурный певец в антураже провинциального городка производит шокирующее впечатление.

Дима Билан появился в странных клипах, которые снимаетшоумен Александр Гудков. Гламурный певец в антураже провинциального городкапроизводит шокирующее впечатление.Диму Билана режиссер клипа помещает в непривычную дляартиста среду. Вокруг него – обычная жизнь маленького городка: бабушки сукропом, гопники, рассада в багажнике и носки с сандалиями. Telegram-канал "Русскийшаффл" называет это новым юмором – он как раз основан на несоответствиигламурного певца и "немытой России"."Ведь как мы знаем, Дима Билан не может оказаться средиобычных людей на улице. Он не ходит в "Ашан" и не покупает тамтуалетную бумагу. А в клипах Александра Гудкова – ходит и покупает. Даже больше– лежит посреди прилавков в смешных штанах, с прической под горшок, сдебильными усами", – говорится в рецензии на клип.По мнению автора, цель шоумена Александра Гудкова,снимающего клипы с – "продать" этот забытыйпровинциальный шик москвичам. Жителям столицы скучно: им надоели вымощенныеплиткой улицы, фестивали варенья, велодорожки и бесплатный вайфай в метро."Им хочется чего-то гадкого. Нажраться в придорожнойзабегаловке и орать в три часа ночи про белые розы", – считает "Русскийшаффл". И тут появляется Александр Гудков с , чтобы напомнитьмосквичам: где-то есть огромная страна, там носят леопардовые лосины иоткрывают пиво зажигалкой.