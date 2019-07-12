В Сети появилась информация о нездоровье Елены Ваенги. Популярная исполнительница приняла решение лечиться за границей.

В Сети появилась информация о нездоровье Елены Ваенги. Популярная исполнительница приняла решение лечиться за границей.О том, что у Елены Ваенги проблемы со здоровьем, сообщила . По информации издания, артистка сама объявила о том, что "заболела", а также сообщила, что намерена полететь лечиться. Однако куда именно и от чего, востребованная певица предпочла не уточнять. Не располагает этими данными и издание.По некоторой информации, проблемы со здоровьем у Елены Ваенги начались несколько месяцев назад. В ноябре 2018 года стало известно, что певица попала в больницу с болями. Причину госпитализации Елена Ваенга не уточнила.Весной следующего, 2019, года певица отменила четыре концертов из-за плохого самочувствия. Тогда журналисты связались с техническим директором Елены Ваенги, чтобы тот прокомментировал ситуацию. "Она действительно заболела. Вчера на концерте ей было очень тяжело – проблемы с горлом, с вокалом, но она не стала отменять его. Ночью стало хуже", – рассказал репортерам Александр Дробыш.Впоследствии выяснилось, что у Елены Ваенги простуда, которая самым негативным образом сказалась на голосе. "Это вирус, который поражает трахеит, вследствие чего перегружаются связки, они приобретают совершенно ужасный вид, что не позволяет производить смыкание. А это, в свою очередь, делает пение невозможным физически", – поведал муж певицы Роман Садырбаев.