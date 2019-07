Брат Пабло Эскобара пришел в бешенство от поступка известного на весь мир инженера Илона Маска. Он обвинил изобретателя в воровстве.

Брат Пабло Эскобара пришел в бешенство от поступка известного на весь мир инженера Илона Маска. Он обвинил изобретателя в воровстве.Разгневанный родственник наркобарона утверждает, что американский предприниматель украл задумку и конструкцию огнемета. Он добавил, что не оставит это просто так и подаст судебный иск.По словам Роберто Эскобара, в резиденции колумбийской семьи побывал один из сотрудников Илона Маска. По предварительным данным, тогда и произошла кража. Вскоре братья Эскобар узнали, что принадлежащая изобретателю The Boring Company объявила об открытии предзаказа на газовые горелки, сообщает .По словам инсайдеров, колумбийское семейство просто озверело от такого поворота событий, ведь они выпустили такой же огнемет от компании Escobar Inc. Стоит отметить, что горелки действительно очень похожи.Устройство принесло Маску десять миллионов долларов всего за четыре дня. Вместе с налогами и доставкой стоимость одного экземпляра составила 700 долларов.Роберто Эскобар серьезно настроен подать судебный иск к Илону Маску о краже интеллектуальной собственности. Вероятно, газовая горелка The Boring Company запатентована, поэтому доказать обвинения будет крайне сложно.