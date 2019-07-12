Брат Пабло Эскобара Роберто пришел в бешенство от поступка известного на весь мир инженера Илона Маска. Он обвинил изобретателя в воровстве.

Брат Пабло Эскобара Роберто пришел в бешенство от поступка известного на весь мир инженера Илона Маска. Он обвинил изобретателя в воровстве.Разгневанный родственник наркобарона утверждает, что американский предприниматель украл задумку и конструкцию огнемета. Также он добавил, что не оставит это просто так, поэтому он собирается подавать судебный иск.По словам Роберто, ранее в резиденции колумбийской семьи побывал один из сотрудников Илона. По предварительным данным, именно тогда и произошла кража. Вскоре после этого Эскобара узнали, что принадлежащая изобретателю компания The Boring Company объявила об открытии предзаказа на газовые горелки, сообщает .По словам инсайдеров, колумбийское семейство озверело после увиденного. Ведь они выпустили такой же огнемет от компании Escobar Inc. стоит отметить, что горелки действительно очень схожи между собой.Устройство принесло Маску 10 миллионов долларов всего за четыре дня. Вместе с налогами и доставкой стоимость одного экземпляра составила 700 долларов.Отметим,Роберто Эскобар серьезно настроен на подачу судебного иска по краже интеллектуальной против Илона Маска. Вероятно, газовая горелка The Boring Company запатентована, поэтому доказать обвинения будет крайне сложно.