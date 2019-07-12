Певец выступил на фестивале Белые ночи в Санкт-Петербурге.
С этим городом у Александра Буйнова связаны теплые воспоминания.
Певец выступил на фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге.
С этим городом у Александра Буйнова связаны теплые воспоминания.
"Одну белую ночь я вспоминаю из далекой юности, когда мы с
девушкой сидели в подъезде и целовались, пока не взошло солнце. Это была лучшая
белая ночь", – цитирует Александра Буйнова .
Отметим, что артист всегда пользовался успехом у женщин. Вокалист
был трижды женат. Первая жена исполнителя – Любовь Вдовина, с которой он
познакомился еще во время службы в армии. Этот брак продлился всего два года, детей
у пары не было.
Второй супругой стала Людмила, на которой
он женился, так как она забеременела. Возлюбленная подарила артисту дочь Юлию. Исполнитель
признавался, что жалеет о решении создать семью из-за ребенка. С Людмилой вокалист прожил почти 13 лет.
В третий раз артист женился на продюсере Елене Гутман. Именно
ее называет самой большой любовью в своей жизни. Совместных
детей у супругов нет, однако в 2016 году у исполнителя родился внебрачный сын.
Мальчик стал результатом недолгого курортного романа.
Напомним, в Северной столице в разгаре международный
фестиваль "Белые ночи". Смотр проходит с 11-13 июля в Ледовом дворце.
В этом году среди гостей мероприятия можно увидеть Филиппа
Киркорова, Григория Лепса, группу "Земляне", певицу Светлану Лободу и Диму Билана.
Есть и иностранные звезды: Бонни Тайлер, Крис Норман, Джосс Стоун и другие.
Второй день фестиваля "Белые ночи" организаторы решили
посвятить Алле Пугачевой. Отечественные знаменитости весь вечер исполняли хиты
Примадонны. Заключительный день смотра посвятили жанру рок-музыка.