Певец выступил на фестивале Белые ночи в Санкт-Петербурге. С этим городом у Александра Буйнова связаны теплые воспоминания.

Певец выступил на фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге.С этим городом у Александра Буйнова связаны теплые воспоминания."Одну белую ночь я вспоминаю из далекой юности, когда мы сдевушкой сидели в подъезде и целовались, пока не взошло солнце. Это была лучшаябелая ночь", – цитирует Александра Буйнова .Отметим, что артист всегда пользовался успехом у женщин. Вокалистбыл трижды женат. Первая жена исполнителя – Любовь Вдовина, с которой онпознакомился еще во время службы в армии. Этот брак продлился всего два года, детейу пары не было.Второй супругой стала Людмила, на которойон женился, так как она забеременела. Возлюбленная подарила артисту дочь Юлию. Исполнительпризнавался, что жалеет о решении создать семью из-за ребенка. С Людмилой вокалист прожил почти 13 лет.В третий раз артист женился на продюсере Елене Гутман. Именноее называет самой большой любовью в своей жизни. Совместныхдетей у супругов нет, однако в 2016 году у исполнителя родился внебрачный сын.Мальчик стал результатом недолгого курортного романа.Напомним, в Северной столице в разгаре международныйфестиваль "Белые ночи". Смотр проходит с 11-13 июля в Ледовом дворце.В этом году среди гостей мероприятия можно увидеть ФилиппаКиркорова, Григория Лепса, группу "Земляне", певицу Светлану Лободу и Диму Билана.Есть и иностранные звезды: Бонни Тайлер, Крис Норман, Джосс Стоун и другие.Второй день фестиваля "Белые ночи" организаторы решилипосвятить Алле Пугачевой. Отечественные знаменитости весь вечер исполняли хитыПримадонны. Заключительный день смотра посвятили жанру рок-музыка.