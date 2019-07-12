Банк России отозвал лицензии у небанковской кредитной организации (НКО) 21 век из Санкт-Петербурга и у московской НКО Частный расчетно-кассовый центр. Лицензии отозваны с 12 июля. Обе организации не нарастили собственные средства (капитал) до установленной законом о банковской деятельности минимальной величины в размере 90 миллионов рублей.

Банк России отозвал лицензии у небанковской кредитной организации (НКО) "21 век" из Санкт-Петербурга и у московской НКО "Частный расчетно-кассовый центр". Лицензии отозваны с 12 июля. Обе организации не нарастили собственные средства (капитал) до установленной законом о банковской деятельности минимальной величины в размере 90 миллионов рублей.Деятельность НКО на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности, отметили в пресс-службе Центробанка. Ни НКО "21 век", ни НКО "Частный расчетно-кассовый центр" не является участником системы страхования вкладов."21 век" на 1 июля 2019 года по величине активов занимал 463-е место в российской банковской системе, а Частный расчетно-кассовый центр" занимал место на строчку ниже. Позже Банк России аннулировал лицензию московского "Национального банка взаимного кредита".Последний раз Банк России отзывал лицензии у кредитных организаций 6 июня 2019 года. Тогда лицензии лишились питерский банк "Прайм финанс" и новосибирский банк "Взаимодействие".