В действиях отца сестер Хачатурян следствие усмотрело истязания и сексуальное насилие. Материалы в отношении 57-летнего мужчины, убитого дочерьми, выведены из их дела. Однако пока уголовное дело в отношении убитого не возбуждено.

В действиях отца сестер Хачатурян следствие усмотрело истязания и сексуальное насилие. Материалы в отношении 57-летнего мужчины, убитого дочерьми, выведены из их дела. Однако пока уголовное дело в отношении убитого не возбуждено.Следствие квалифицировало действия Хачатуряна по статьям 117, 132, 133 Уголовного кодекса России ("Истязания", "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждения к действиям сексуального характера"). Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди было обнаружено на этаже многоэтажного дома на Алтуфьевском шоссе в июле 2018 года, напоминает "Интерфакс".По подозрению в убийстве отца были задержаны три его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. Сестер обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору в соответствие с пунктом "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России.Мотивом преступления стали, по мнению обвинения, стали многолетние издевательства отца, применявшего к дочерям физическое и сексуальное насилие. По словам обвиняемых, отец издевался над ними, бил, оскорблял, не отпускал в школу. Брата девочек, якобы, в 14 лет выгнал из дома.Младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми. Свою вину сестры не признают. Адвокаты обвиняемых настаивают на прекращении их уголовного преследования.В июне 2019 года сестрам Хачатурян предъявлено обвинение в окончательной редакции. Изменился мотив совершения преступления, теперь это "результат противоправных насильственных действий со стороны отца".