В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. Все они утонули.

В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. Все они утонули.Трагедия произошла в Бай-Тайгинском районе, сообщает ТАСС. Все обстоятельства произошедшего на месте установит следственно-оперативная группа.В затонувшем в реке УАЗе две семьи ехали на отдых к целебному источнику.