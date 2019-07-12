В столице - новый конфликт с участием долевых рейдеров. На Дмитровском шоссе так называемые профессиональные соседи устроили настоящую осаду одной из квартир, пытаясь выжить хозяев. В средствах захватчики не стесняются: в ход идут психологическое давление, грубый шантаж и угрозы. Что на все это говорят в полиции?

В столице — новый конфликт с участием долевых рейдеров. На Дмитровском шоссе так называемые профессиональные соседи устроили настоящую осаду одной из квартир, пытаясь выжить хозяев. В средствах захватчики не стесняются: в ход идут психологическое давление, грубый шантаж и угрозы. Что на все это говорят в полиции?- Я хочу зайти в квартиру!Семья громко вселяется в приобретенное жилье — долю в квартире. Другие собственники против. Решения суда о вселении нет, но глава семьи ломает дверь.- Я не разрешаю!- А ты никто! Ты — никто!Въехав таким образом в квартиру, семья вместо того, чтобы обустраиваться на новом месте, принялась торговаться. Предложили выкупить только что занятую ими долю — втридорога."Сначала они у нас требовали пять миллионов, потом четыре сто, в начале 2019 года — три миллиона. Сейчас прислали предложение — два четыреста", — говорит Вера Ивакина.Оказалось, что долю в квартире купили настоящие профессионалы в этом деле. Семья Горенко успела засветиться сразу в нескольких проблемных квартирах. Имя нотариуса, оформлявшего долю, также хорошо известно."Семья Горенко — долевые рейдеры. Отчуждение доли в их квартире произошло по сделке, которая была удостоверена нотариусом Федорченко. По сделкам, совершенным нотариусом Федорченко, идут следственные действия — там несколько десятков эпизодов", — говорит кандидат юридических наук Оксана Филачева.Пытаясь защититься от непрошенных гостей, Ивакины сменили замки. Но Горенко дверь снова вскрыли — на этот раз в присутствии и с согласия полиции.- Зачем вы разрешили им ломать дверь?- Я разговаривал с участковым. Участковый сказал — на законных основаниях.- Какой участковый? Скажите фамилию.- Зима Александр Валерьевич.Участковый уполномоченный Зима, санкционировавший второе вселение в квартиру, не был расположен к беседе.- У людей нет решения суда о вселении, тем не менее, они вселяются. Причем в вашем присутствии.- Хочу вам сообщить, что я в настоящее время нахожусь на выходном дне.Тем временем Горенко, которым почему-то все сходит с рук, подселили в квартиру профессиональных соседей. Несколько крепких агрессивных мужчин — против женщины с ребенком и пенсионера.- Почему ты снимаешь? Убери видео!"Он стоял сзади с ножом: "Я тебя зарежу или убью!" — рассказывает Алексей Ивакин.- Боится выходить в ванную, в туалет, на кухню. В квартире находятся посторонние мужики.Профессиональные соседи, не церемонясь, выбросили вещи хозяев в коридор, загромоздили комнаты своей бытовой техникой и мебелью. А затем приступили к откровенному шантажу с уголовным подтекстом.- Вот он прислал мне сообщение "Привет дочке".- Какое? Привет дочке?- "Привет дочке". И сразу же его удалил.Что еще должно произойти в квартире, осаждаемой долевыми рейдерами, чтобы участковый наконец приступил к исполнению своих прямых обязанностей, неизвестно. Очевидно, что на самоуправство — то есть, регулярное выламывание дверей — полицейский последовательно закрывает глаза.