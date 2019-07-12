В своем твиттере американский президент написал - криптовалюты ненадёжны и играют на руку преступникам, в том числе - торговцам наркотиков. Возмутило главу Белого дома и решение социальной сети Фейсбук – компания хочет выпустить собственную криптовалюту, под названием Либра.

В своем твиттере американский президент написал — криптовалюты ненадёжны и играют на руку преступникам, в том числе — торговцам наркотиков. Возмутило главу Белого дома и решение социальной сети Фейсбук – компания хочет выпустить собственную криптовалюту, под названием "Либра".Федеральная резервная система США тут же выразила свою обеспокоенность по этому поводу. А Трамп ясно дал понять — если Фейсбук или другие компании хотят превратиться в банки – пусть проходят соответствующие процедуры и получают лицензии. А в США останется только одна валюта – это американский доллар, который, по мнению Трампа, должен господствовать в мире."Нерегулируемые криптоактивы могут способствовать незаконной деятельности, в том числе торговле наркотиками и другим нелегальным действиям. У нас в США есть только одна реальная валюта, и она сильнее, чем когда-либо, стабильная и надежная. Несомненно, она — господствующая валюта во всем мире, и она всегда такой останется. И называется она — американский доллар", — написал Трамп.