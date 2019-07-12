Региональное отделение Единой России передаст временно исполняющему обязанности губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву наказы от горожан. Работать над их исполнением в партии намерены совместно с главой города.

Региональное отделение "Единой России" передаст временно исполняющему обязанности губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву наказы от горожан. Работать над их исполнением в партии намерены совместно с главой города."У нас есть наказы севастопольцев, собранные на встречах. Мы передадим их новому губернатору и будем вместе работать над их выполнением", – цитирует секретаря севастопольского регионального отделения единороссов Дмитрия Саблина.Он отметил, что перед временно исполняющим обязанности главы города стоит трудная задача. У Севастополя есть проблемы, требующие проведения большой работы. "Потеряно очень много времени, в значительной степени подорвано доверие людей к власти, люди устали от политических игр, пренебрежения их нуждами", – объяснил Дмитрий Саблин.Секретарь севастопольского регионального отделения рассказал, что недавно встречался с временно исполняющим обязанности губернатора города Михаилом Развожаевым. Они обсуждали в том числе и ситуацию в Севастополе."Севастополь – город, ради которого стоит жить и работать по-настоящему", – подчеркнул Дмитрий Саблин.Он добавил, что "Единая Россия" поддержит нового губернатора и поможет ему в работе на благо города. Отметим, региональное отделение партии встречается с местными жителями для того, чтобы лучше понимать проблемы актуальные горожан и оперативно их решать.Напомним, 11 июля президент России Владимир Путин подписал указ, в котором освободил от должности предыдущего главу региона Дмитрия Овсянникова. Его врио назначен Михаил Развожаев, который занимал пост руководителя исполкома ОНФ.