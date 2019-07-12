11 июля состоялась пресс-конференция на площадке ТАСС, обсуждали ход регистрационного этапа предвыборной кампании по формированию нового состава Мосгордумы. Эксперты рассмотрели политические программы кандидатов, степень заинтересованности избирателей, анализ активности выдвиженцев в масс-медиа и разбор нарушений и скандалов подписного этапа.

11 июля состоялась пресс-конференция на площадке , обсуждали ход регистрационного этапа предвыборной кампании по формированию нового состава Мосгордумы. Эксперты рассмотрели политические программы кандидатов, степень заинтересованности избирателей, анализ активности выдвиженцев в масс-медиа и разбор нарушений и скандалов "подписного" этапа.Было отмечено несколько особенностей текущей избирательной кампании. К таким особенностям можно отнести отсутствие кандидатов от "Единой России" и особый информационный поток нынешней предвыборной гонки.Для регистрационного этапа в этом году очень характерно обилие скандалов в медиа-пространстве, вызываемых рядом кандидатов. Так, на слуху у всех был конфликт Любови Соболь и Нюты Федермессер, когда сторонники Навального довели общественницу травлей до снятия кандидатуры с участия в выборах.Такое поведение, по мнению экспертов, ярко характеризует политическую позицию так называемых "либеральных" кандидатов, как несогласованную. Нежелание договориться и разделить между собой сферы характерно для большинства либералов, включая "борцов с коррупцией" Навального и "команды" Гудкова.Еще одна яркая черта текущей кампании – отсутствие позитивной ноты в политических программах ряда избирателей. Кандидаты заняты наращиванием шума в масс-медиа вместо того, чтобы заинтересовывать избирателей четкой программой, отражающей интересы горожан. По мнению экспертов, это может дорого обойтись кандидатам.Например, вылиться в низкую явку их электората в день голосования. Также выдвиженцы зачастую представляют совершенно другой район, нежели их место проживания. Вероятно, такие кандидаты слабо знают проблемы того района, который собрались представлять. У людей может возникнуть справедливый вопрос: зачем голосовать за того кандидата, который не знает о проблемах и даже не задумывается о методах их решения.Также на пресс-конференции отметили низкий уровень прохождения регистрационного барьера.По мнению экспертов, либералами изначально была избрана неверная тактика, основанная на массовой агитации. Отечественному человеку не свойственно слушать, поддерживать и защищать кандидатов "в поле". Это не заложено в русской политической культуре.Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года, в единый день голосования. Новый состав столичного парламента сформируется в соответствии с мажоритарной системой: 45 депутатов выберут в 45 одномандатных округах.