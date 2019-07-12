Бориса Корчевникова критикуют люди, сами далекие от совершенства. Телеведущему надо выработать иммунитет к негативным высказываниям в свой адрес.

Бориса Корчевникова критикуют люди, сами далекие отсовершенства. Телеведущему надо выработать иммунитет к негативным высказываниямв свой адрес.Борису Корчевникову не стоит обращать внимание на обсужденияего внешности в Сети. Те, кто находится в центре общественного внимания, частостановятся объектом критики – и к этому надо просто привыкнуть, сказала "Дням.Ру""Мне непонятно, как можно критиковать человека заизменения веса – тем более, не зная всех причин таких изменений. Этоотвратительно! К сожалению, публичная жизнь часто становится причинойповышенного внимания и острой критики. При малейшем несоответствии общихстереотипов по внешности, общественность буквально набрасывается на артиста,готовая его растерзать", – возмущается певица.Артистка подчеркивает, что наиболее активно и едко критикуютлюди, которые сами очень далеки от совершенства. "Но это реалиисегодняшнего социума. Важно просто вырабатывать иммунитет к подобным негативнымкомментариям", – считает GABI. В заключение певица пожелала большого здоровья – и не обращать внимания на мелочи. Хотя онауверена, что телеведущий с этим отлично справляется.Зрители уже более месяца обсуждают внешность телеведущего – резко прибавил в весе. В недавней программе "Судьба человека"шоумен пожаловался Юрию Стоянову, что продюсеры рекомендуют ему приглашать встудию только полных гостей – чтобы на их фоне он выглядел более стройным. Пользователи подозревают, что телеведущий набирает вес из-за проблем со здоровьем.