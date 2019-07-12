Бориса Корчевникова критикуют люди, сами далекие от
совершенства. Телеведущему надо выработать иммунитет к негативным высказываниям
в свой адрес.
Бориса Корчевникова критикуют люди, сами далекие от
совершенства. Телеведущему надо выработать иммунитет к негативным высказываниям
в свой адрес.
Борису Корчевникову не стоит обращать внимание на обсуждения
его внешности в Сети. Те, кто находится в центре общественного внимания, часто
становятся объектом критики – и к этому надо просто привыкнуть, сказала "Дням.Ру"
.
"Мне непонятно, как можно критиковать человека за
изменения веса – тем более, не зная всех причин таких изменений. Это
отвратительно! К сожалению, публичная жизнь часто становится причиной
повышенного внимания и острой критики. При малейшем несоответствии общих
стереотипов по внешности, общественность буквально набрасывается на артиста,
готовая его растерзать", – возмущается певица.
Артистка подчеркивает, что наиболее активно и едко критикуют
люди, которые сами очень далеки от совершенства. "Но это реалии
сегодняшнего социума. Важно просто вырабатывать иммунитет к подобным негативным
комментариям", – считает GABI. В заключение певица пожелала большого здоровья – и не обращать внимания на мелочи. Хотя она
уверена, что телеведущий с этим отлично справляется.
Зрители уже более месяца обсуждают внешность телеведущего – резко прибавил в весе. В недавней программе "Судьба человека"
шоумен пожаловался Юрию Стоянову, что продюсеры рекомендуют ему приглашать в
студию только полных гостей – чтобы на их фоне он выглядел более стройным. Пользователи подозревают, что телеведущий набирает вес из-за проблем со здоровьем.