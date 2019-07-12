Оттуда он вытащил 12 тысяч рублей

Оттуда он вытащил 12 тысяч рублейЖителя Гороховецкого района обвиняют в краже с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В мае этого года мужчина находился в гостях у 61-летней женщины, с которой они вместе употребляли спиртное. Сделав вид, что уходит домой, злоумышленник дождался, когда знакомая уснет. Под подушкой, на которой спала потерпевшая, фигурант нашел кошелек. Вытащив оттуда 12 тысяч рублей, обвиняемый положил его обратно.На утро пенсионерка обратилась в полицию.Мужчину задержали. Он во всем признался, пояснив, что похищенные деньги потратил на алкоголь и продукты.Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.