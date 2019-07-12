Сдать их в срок – основная задача, которую поставил глава региона на совещании

Сдать их в срок – основная задача, которую поставил глава региона на совещанииВ администрации Владимирской области прошло совещание по строительству социальных объектов.Сдать социальные объекты в срок – основная задача, которую поставил глава региона на совещании. Владимир Сипягин также поручил руководителям департаментов подготовить «дорожную карту» по каждой стройке со всеми данными. «Чтобы мы понимали, где у нас сроки сдвигаются и где у нас есть риски. Ещё раз напомню, что строительство социальных объектов мы ведём в рамках национальных проектов», – отметил Губернатор.Так, в следующем году планируется сдача в Арбузовском психоневрологическом интернате жилого корпуса на 100 мест. В 2019 году на его строительство предусмотрено почти 270 млн рублей из областного бюджета и Пенсионного фонда России.До конца текущего года в регионе должны быть введены в эксплуатацию 20 ФАПов и одна амбулатория. В ходе реализации проектов по нескольким объектам возникли затруднения, связанные с выделением земельных участков под строительство и проведением дополнительных экспертиз. Директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв и главы районов, где будут располагаться ФАПы, заверили Губернатора, что трудности преодолимы, а объекты будут сданы в срок.Строительство дошкольных образовательных учреждений в посёлке Боголюбово и селе Сновицы Суздальского района идёт с опережением графиков. В Боголюбово садик рассчитан на 108 детей, половина из которых – в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Это ДОУ планируется открыть 1 декабря 2019 года, такой же по вместимости детский сад в Сновицах должны сдать в следующем году.В областном центре для 200 детей от 1,5 до 3 лет должны появиться 4 «пристроя» к действующим детским садам. Приступить к строительным работам необходимо в этом году. По всем объектам получены положительные заключения госэкспертизы. Однако в связи с удорожанием строительно-монтажных работ администрация города Владимира обратилась в областную администрацию за дополнительным финансированием из регионального бюджета в объёме 48,1 млн рублей. В настоящее время департамент образования готовит документы на выделение этих средств. Ранее администрация региона в ходе проведения подготовительных работ уже оказывала городу помощь в размере 8 млн 876 тыс. рублей на расходы, связанные с компенсацией выноса сетей с земельных участков, предназначенных для строительства объектов, владельцам этих сетей на основании их ходатайства.Рассмотрели на совещании и вопрос строительства школы в микрорайоне Коммунар города Владимира. Её возведение планируется начать в 2019 году, а ввести в эксплуатацию в 2021 году. Образовательное учреждение будет построено по типовому проекту школы на 1100 мест с плавательным бассейном. В настоящее время на электронной площадке размещена информация о проведении электронного аукциона для определения подрядной организации, которая будет возводить школу. На строительство и оснащение объекта в 2019–2021 годах в областном бюджете предусмотрено 952,2 млн рублей.«Если вдруг возникнут какие-то проблемы – не медлите, сообщайте о них. Все вместе мы найдём оптимальное решение», – обратился к участникам мероприятия Губернатор.