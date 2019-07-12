Ирина Пегова нисколько не стесняется своих пышных форм.
Поклонники смогли оценить привлекательность актрисы по фотографии в купальнике,
снятой на пляже в Ницце.
Ирина Пегова нисколько не стесняется своих пышных форм.
Поклонники смогли оценить привлекательность актрисы по фотографии в купальнике,
снятой на пляже в Ницце.
Фанаты Ирины Пеговой восхищаются как природной красотой
актрисы, так и ее вкусом. Им очень понравился закрытый купальник с цветным принтом,
в котором артистка нежится на Лазурном берегу Франции.
Пока другие актрисы соревнуются друг с другом, кто быстрее
похудеет, Ирина Пегва насоаждается отпуском с дочкой Татьяной и сестрой.
Актриса читает книги, дыша морским воздухом, плещется в море и загорает. Хотя
фанаты уверены, что нескольких килограммов после возвращения из Франции Ирина
не досчитается: артистка каждое утро начинает с пробежки, да и много ходит, осматривая
достопримечательности.
"Люблю гальку!!! И искать среди них красивые камушки",
– подписала опубликованный в Instagram
снимок . Поклонники не удержались от комплиментов. "Очень красивый
купальник Ирина. Красивый вид", "Какой купальник! Человек потрясно
выглядит! Вы молодец и трудяга", "Иринка красотка! Любовь в глазах,
любовь на камушке!", – прокомментировали пост подписчики (орфография и
пунктуация оригинала – Прим. ред).
одна воспитывает 13-летнюю дочь. С мужем
Дмитрием Орловым актриса развелась в 2011 году, напоминает Teleprogramma.pro.