Ирина Пегова нисколько не стесняется своих пышных форм. Поклонники смогли оценить привлекательность актрисы по фотографии в купальнике, снятой на пляже в Ницце.

Ирина Пегова нисколько не стесняется своих пышных форм.Поклонники смогли оценить привлекательность актрисы по фотографии в купальнике,снятой на пляже в Ницце.Фанаты Ирины Пеговой восхищаются как природной красотойактрисы, так и ее вкусом. Им очень понравился закрытый купальник с цветным принтом,в котором артистка нежится на Лазурном берегу Франции.Пока другие актрисы соревнуются друг с другом, кто быстреепохудеет, Ирина Пегва насоаждается отпуском с дочкой Татьяной и сестрой.Актриса читает книги, дыша морским воздухом, плещется в море и загорает. Хотяфанаты уверены, что нескольких килограммов после возвращения из Франции Иринане досчитается: артистка каждое утро начинает с пробежки, да и много ходит, осматриваядостопримечательности."Люблю гальку!!! И искать среди них красивые камушки",– подписала опубликованный в Instagramснимок . Поклонники не удержались от комплиментов. "Очень красивыйкупальник Ирина. Красивый вид", "Какой купальник! Человек потрясновыглядит! Вы молодец и трудяга", "Иринка красотка! Любовь в глазах,любовь на камушке!", – прокомментировали пост подписчики (орфография ипунктуация оригинала – Прим. ред).одна воспитывает 13-летнюю дочь. С мужемДмитрием Орловым актриса развелась в 2011 году, напоминает Teleprogramma.pro.