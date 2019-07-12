Бари Алибасов всячески пытается доказать, что его отравление средством для прочистки труб не было инсценировкой. Музыкальный продюсер даже обнародовал интимное видео.

Бари Алибасов всячески пытается доказать, что его отравление средством для прочистки труб не было инсценировкой. Музыкальный продюсер даже обнародовал интимное видео.На днях в эфире Первого канала вышел новый выпуск шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле", в котором приняли участие сам музыкальный продюсер Бари Алибасов и его сын. В рамках передачи был показан скриншот переписки, в которой приближенные Бари планировали его госпитализацию и придумывали ее причину. Это изображение и стало доказательством, что отравление Алибасова было инсценировано.Сын продюсера опроверг эту переписку. Он высказал мнение, что она может быть подделкой. Более того, якобы когда он находился в студии, данного скриншота не показывали. Бари Алибасов убежден, что телевизионщики специально это сделали, чтобы отомстить. Оказывается, когда продюсер только выписался из больницы, сын договорился с Первым каналом об эксклюзивном интервью. Но Андрей Малахов со "второй кнопки" оказался быстрее и первым поговорил с Бари Алибасовым.Дальше – больше. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram продюсер группы "На-На" опубликовал короткое видео, в котором откровенно были показаны лекарственные препараты, призванные помочь ему побыстрее выздороветь. Судя по интимным кадрам, на которых в обилии показаны таблетки, пилюли и различные порошки, только ими и питается."Говорят, что я не болею, а прикидываюсь. Вот это все я "глотаю" ежедневно пока вся страна интересуется болен я или нет. К сожалению, диагноз не утешителен – полгода придется есть таблетки вместо еды (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написал .