Высокий суд Лондона запретил бизнесмену Борису Минцу и его сыновьям отчуждать имущество по всему миру, на сумму более 570 миллионов долларов. То есть, фактически арестовал эти средства и предотвратил возможную попытку скрыть активы.

Высокий суд Лондона запретил бизнесмену Борису Минцу и его сыновьям отчуждать имущество по всему миру, на сумму более 570 миллионов долларов. То есть, фактически арестовал эти средства и предотвратил возможную попытку скрыть активы.В случае нарушения предписания ответчикам может грозить даже уголовное преследование. Такой меры добились банк "Траст", созданный на его базе Банк непрофильных активов, еще один истец банк "Открытие".В конце июня был подан иск о взыскании с Минца семисот миллионов долларов, напоминает телеканал "Россия 24". Его подозревают в попытке погасить займы неликвидными средствами, из-за чего кредитные учреждения потерпели убытки.