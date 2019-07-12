Андрей Малахов больше не сможет копаться в грязном белье
знаменитостей. Телемост Россия-Украина, который он вел вместе с Марией Ситтель,
станет для журналиста поворотной точкой.
Андрей Малахов больше не сможет копаться в грязном белье
знаменитостей. Телемост Россия-Украина, который он вел вместе с Марией Ситтель,
станет для журналиста поворотной точкой.
Для Андрея Малахова, как и для других ведущих, программы
такого уровня, как телемост Россия-Украина, задают определенную планку. И опускаться
ниже после этого уже нельзя.
"Телемост Россия – Украина, надеюсь, станет для Андрея
Малахова той поворотной точкой, за которой он уже не сможет в своей передаче
"Прямой эфир" воплощать весь тот трэш, которым в прошлом она была
полна. В этом плане я вспоминаю Познера, которого эфир Россия – США в 80-х
годах серьезно поднял в глазах людей двух стран. Планку опускать Владимир
Владимирович уже просто не имел права", – сказал "Дням.Ру"
эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Эксперт признает, что – это явление на
российском телевидении. "Единственное, о чем я всегда жалею – так это то,
что он до сих пор не нашел себя. Именно на телемост все надежды. Надеюсь, что
этот формат позволит ему раскрыть себя в полной мере в будущем – ведь его
миссия на ТВ это объединять, а не разобщать", – заключил Манукян.
Надо отметить, что в последнее время один из самых
скандальных телеведущих на российском телевидении в значительной степени умерил
свой пыл – и уже не столь активно копается в темных делах российского
шоу-бизнеса. Некоторые СМИ связали это с петицией, подготовленной Вадимом
Манукяном, которая содержала требование закрыть передачу "Прямой эфир",
разлагающую российское общество. Наблюдатели считают, что после публикации
петиции и присмирел.