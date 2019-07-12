Андрей Малахов больше не сможет копаться в грязном белье знаменитостей. Телемост Россия-Украина, который он вел вместе с Марией Ситтель, станет для журналиста поворотной точкой.

Андрей Малахов больше не сможет копаться в грязном бельезнаменитостей. Телемост Россия-Украина, который он вел вместе с Марией Ситтель,станет для журналиста поворотной точкой.Для Андрея Малахова, как и для других ведущих, программытакого уровня, как телемост Россия-Украина, задают определенную планку. И опускатьсяниже после этого уже нельзя."Телемост Россия – Украина, надеюсь, станет для АндреяМалахова той поворотной точкой, за которой он уже не сможет в своей передаче"Прямой эфир" воплощать весь тот трэш, которым в прошлом она былаполна. В этом плане я вспоминаю Познера, которого эфир Россия – США в 80-хгодах серьезно поднял в глазах людей двух стран. Планку опускать ВладимирВладимирович уже просто не имел права", – сказал "Дням.Ру"эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Эксперт признает, что – это явление нароссийском телевидении. "Единственное, о чем я всегда жалею – так это то,что он до сих пор не нашел себя. Именно на телемост все надежды. Надеюсь, чтоэтот формат позволит ему раскрыть себя в полной мере в будущем – ведь егомиссия на ТВ это объединять, а не разобщать", – заключил Манукян.Надо отметить, что в последнее время один из самыхскандальных телеведущих на российском телевидении в значительной степени умерилсвой пыл – и уже не столь активно копается в темных делах российскогошоу-бизнеса. Некоторые СМИ связали это с петицией, подготовленной ВадимомМанукяном, которая содержала требование закрыть передачу "Прямой эфир",разлагающую российское общество. Наблюдатели считают, что после публикациипетиции и присмирел.