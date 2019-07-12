В октябре 2018 года произошло грандиозное событие, которое ждали не только самые отверженные поклонники бокса, но и те, кто ранее не интересовался боями. На ринге столкнулись боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

В октябре 2018 года произошло грандиозное событие, которое ждали не только самые отверженные поклонники бокса, но и те, кто ранее не интересовался боями. На ринге столкнулисьбоец смешанных единоборств Конор Макгрегор и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон высказался на счет их схватки. По его мнению, Конор никогда не сможет победить Хабиба. Тем не менее, он отдал должное ирланскому бойцу, назвав его гением."Я считаю, что Макгрегор – это гений промо. Хабиб победил его, но они снова хотят драться! Люди вновь хотят увидеть их бой. Тем не менее Макгрегор не сможет победить Хабиба, он никогда его не победит. Однако люди все-равно готовы платить за этот бой. Макгрегор – гений, этого у него не отнять", – высказался легендарный боксер.Кроме того, Тайсон считает, что Нурмагомедову стоит снова сразиться с Макгрегором. Он объяснил свою позицию тем, что за схватку с более слабым бойцом россиянин получит больше денег, чем за бой с равным по силе соперником.Отметим, накануне Конор Макгрегор объявил о свое желании взять реванш. Публика снова томится в предвкушении ожесточенного поединка.Напомним, в прошлом году заслуженный титул получил Хабиб Нурмагомедов. Он одержал победу над Конором Макгрегором болевым приемом.