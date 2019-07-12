В Алма-Ате автобус с пассажирами попал в ДТП. Водитель вышел из кабины, чтобы разобраться в произошедшем, забыв поставить свою машину на тормоз. Автобус тронулся, запаниковавшая женщина с ребенком выпрыгнули из салона и попали под колеса. Опубликовано видео из салона общественного транспорта, демонстрирующее подробности инцидента.

Опубликовано видео инцидента, произошедшего первого июля в Алма-Ате, когда из тронувшегося автобуса без водителя в панике неловко выпрыгнули женщина и ребенок и попали под колеса.Первоначально автобус с пассажирами, следующий по маршруту №122, попал в ДТП — задел лековушку на повороте. Водитель остановился и вышел из кабины наружу, чтобы разобраться в произошедшем.Мужчина впопыхах забыл поставить свою машину на тормоз. Неуправляемый автобус тронулся, и какая-то излишне нервная женщина закричала, чтобы все выходили. Запаниковавшая мать подхватила своего сына, неудачно выпрыгнула из салона и попала под колеса вместе со своим ребенком.Секунду спустя запрыгнувший в кабину мужчина остановил автобус, но было уже поздно. Женщина и ребенок получили серьезные травмы, особенно пострадал мальчик: в больнице у него обнаружили несколько переломов, внутреннее кровотечение и ушибы, диагностирован травматический шок.Центр пассажирских перевозок ТОО "Бату Travel" прокомментировал инцидент изданию Almaty.kz и рассказал, что пострадавшие в настоящее время уже выписаны домой: "По сей день мы выполняем все их требования, в основном материального характера".Также в "Бату Travel" отметили, что в первоначальной аварии водитель автобуса не виноват, подчеркнув, что сидевший за рулем легковушки скрылся с места ДТП, и сейчас он разыскивается.На этой неделе не первый раз публикуется видео со резонансным ДТП из Алма-Аты. Так, на днях в крупнейшем городе Казахстана, водитель самосвала толкал грузовиком автомобиль своего обидчика, в салоне которого сидели малолетние дети. А в начале недели в том же населенном пункте владелец самоката напал на водителя автобуса, а затем был сбит проезжающим внедорожником.В Казахстане недоумевают по поводу участившихся дорожных происшествий. Наталья Кузнецова, называющая себя психологом, представила порталу Rezonans.kz свое рациональное объяснение: "Сейчас идет ретроградный Меркурий и у людей мозги начинают работать в другом направлении. Меркурий отвечает за наши аналитические способности, построение речи, умение здраво рассуждать. Когда планета идет в обратную сторону, между людьми часто возникает недопонимание, что приводит к конфронтации. В это время нужно воздержаться от проявления агрессии и спокойно реагировать, когда люди разговаривают с вами не собрано."