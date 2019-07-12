Она выпущена как политический авангард, чтобы создать условия для пожилых тяжеловесов. Открытая лесбиянка, которой прочат кресло президента США. Меган Рапино обогнала Трампа по соцопросам. И не стесняется его критиковать. Относиться серьезно?

Она выпущена как политический авангард, чтобы создать условия для пожилых тяжеловесов. Открытая лесбиянка, которой прочат кресло президента США. Меган Рапино обогнала Трампа по соцопросам. И не стесняется его критиковать. Относиться серьезно?"Он, вероятно, не навестит Дональда Трампа в Белом доме, но зато может выгнать президента из него", — пишет британская "Гардиан" о новой звезде западной прессы — Меган Рапино.Играет за американскую сборную по футболу. Стала лучшей на женском чемпионате мира. Однако, прославилась не только успехами на поле, а и резкими политическими высказываниями. Открытая лесбиянка, критик власти, борец за права меньшинств.Этого, если судить по заголовкам СМИ, достаточно для кресла президента США. В своих выводах журналисты опираются на социологический опрос. В котором 42 процента избирателей заявили, что в 2020 году выбрали бы Рапино. За Трампа — 41 процент. Разница — ничтожна, на уровне погрешности выборки.Однако, подается чуть ли не как свершившийся факт. Но вот что интересно. Виртуальное голосование провела связанная с демократами аналитическая фирма. Дескать, сравнение рейтингов политика и футболистки сделали "по многочисленным просьбам". Вот только один нюанс этого опроса западная пресса предпочитает не замечать.В конце отчета мелким шрифтом указано количество участников. Цифра колоссальная. 604 человека. То есть за Рапино на самом деле бы проголосовали — 253 американца. Так что, налицо — манипуляция фактами."Я не пойду в чертов Белый дом, если мы выиграем". Примерно так, но используя еще более грубое, неэфирное слово, Меган Рапино ответила Дональду Трампу.Его возмутило, что главная звезда не только американской команды, но и всего турнира, демонстративно отказывалась петь национальный гимн. "Сексист", "расист", ограниченный человек" — вот лишь немногие эпитеты, которыми футболистка уже давно описывает президента своей страны. Так в США стартовали неофициальные дебаты между республиканцами и демократами."Предложение со стороны демократов такой фигуры, которая смогла бы бросить вызов популизму Трампа в его умении разговаривать с массами, в его умении игнорировать традиционные политические нормы и политические традиции — в этом смысле такого рода фигура представляет интерес", — уверен Александр Коньков, директор Центра политического анализа, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. Ломоносова.Там, где Меган Рапино – всегда борьба за все хорошее против всего плохого. Она, например, очень оскорбилась тем, что в один день с финалом чемпионата мира по футболу среди женщин будут проходить заключительные встречи более рейтинговых турниров – Копа Америка и Кубка КОНКАКАФ. А еще вместе со своими подругами по команде подала в суд на национальную федерацию футбола, требуя платить женщинам-атлетам такую же зарплату, как и мужчинам."В том смысле, в котором тот или иной вид футбола интересен зрителям, настолько интересен рекламодателям, в той степени его и развивают. Тот есть, я не думаю, что ФИФА сознательно зажимает женский футбол. Нет такого, что в каком-нибудь условном подводном хоккее у игроков миллионные зарплаты, но при этом их никто не смотрит. То есть все взаимосвязано", — считает Антон Бабошин, спортивный журналист.Принцип не смешивать спорт и политику – не про Рапино. Она стала первым белым атлетом, кто поддержал демарш Колина Каперника – игрока НФЛ, который преклонял колено во время исполнения национального гимна в знак того, что в Америке нарушаются права меньшинств. Футболистка так и сказала: "я не буду притворяться, что горжусь флагом страны, которая притесняет чернокожих и других цветных". Как и Каперник, Рапино сознательно бьет по болевой точке Дональда Трампа, для которого неуважение к американским символам – страшное преступление."Они руководствуются не логикой, а эмоциями. И не понимают, что это по ним же и ударит, потому что плевать на американские символы им не позволит", — полагает Михаил Синельников-Оришак, политолог, публицист.В результатах опроса, который рисует Рапино более популярной персоной, чем Трамп, эксперты видят всего лишь один из элементов предвыборного шоу демократов. Против действующего президента они выдвигают людей, мягко говоря, пожилых – Сандерсу в год выборов будет 78, Джо Байдену – 77. И люди вроде новой поп-звезды американской политики, конгруссвумен Оказио-Кортес или той же Меган Рапино – просто отрабатывают молодежную повестку."Она выпущена как политический авангард, чтобы создать условия для пожилых тяжеловесов, а они смогли составить конкуренцию Дональду Трампу. Для Сандерса ли, Байдена или кого-то другого, кто наберет определенный вес к моменту выборов со стороны демократов", — уверен Евгений Бень, политолог, международный экспертЗаметно и то, что работают демократы по тем же лекалам, что и 4 года назад. Тогда было проще назвать суперзвезду, которая не поддерживала Хиллари Клинтон. Голосовать за демократов призывали все: от Бейонсе и Джей Зи до Стиви Уандера, от Брюса Спрингстина до Леброна Джеймса. Напоминать, насколько успешной оказалась такая стратегия – будет лишним.