Актриса отправилась в долгожданный отпуск. Юлия Меньшова
вместе с родными уехала в Америку.
Актриса отправилась в долгожданный отпуск. Юлия Меньшова
вместе с родными уехала в Америку.
В личном Instagram звезда поведала, что ее главная мечта – исколесить США – вот-вот исполнится. Об этом путешествии Юлия Меньшова грезила
долгих 20 лет.
"Улетать на другой континент 🌎 на короткий срок нам
всегда казалось странной затеей. Если уж ехать, так – задержаться и исследовать
все закоулки. Но пока дети были маленькими, отправляться с ними в такую
длительную и утомительную поездку тоже не казалось разумным. Но уж если
получать впечатления – так всей семьей, по отдельности не интересно (здесь
орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – призналась
знаменитость.
Меньшова и ее отпрыски много лет отдыхали исключительно в
Европе, однако, когда подвернулся удобный момент, они бросили все и сбежали в Америку
на 21 день. "Сын закончил институт, дочь 9 класс, а мы разгребли наши графики
так, чтобы ничто не помешало нам прокатиться с ветерком", – отметила .
Путешествие звездного семейства началось с осмотра
достопримечательностей Нью-Йорка. Артистка и ее близкие получили массу
положительных эмоций.
"Город контрастов" сразу же дал знать о своем характере,
полдня сжигая солнцем ( +32), и залив тотальным ливнем во второй половине дня.
Но впечатлениям ни то, ни другое не помешало!" – рассказала .