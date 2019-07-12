Актриса отправилась в долгожданный отпуск. Юлия Меньшова вместе с родными уехала в Америку.

Актриса отправилась в долгожданный отпуск. Юлия Меньшовавместе с родными уехала в Америку.В личном Instagram звезда поведала, что ее главная мечта – исколесить США – вот-вот исполнится. Об этом путешествии Юлия Меньшова грезиладолгих 20 лет."Улетать на другой континент 🌎 на короткий срок намвсегда казалось странной затеей. Если уж ехать, так – задержаться и исследоватьвсе закоулки. Но пока дети были маленькими, отправляться с ними в такуюдлительную и утомительную поездку тоже не казалось разумным. Но уж еслиполучать впечатления – так всей семьей, по отдельности не интересно (здесьорфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – призналасьзнаменитость.Меньшова и ее отпрыски много лет отдыхали исключительно вЕвропе, однако, когда подвернулся удобный момент, они бросили все и сбежали в Америкуна 21 день. "Сын закончил институт, дочь 9 класс, а мы разгребли наши графикитак, чтобы ничто не помешало нам прокатиться с ветерком", – отметила .Путешествие звездного семейства началось с осмотрадостопримечательностей Нью-Йорка. Артистка и ее близкие получили массуположительных эмоций."Город контрастов" сразу же дал знать о своем характере,полдня сжигая солнцем ( +32), и залив тотальным ливнем во второй половине дня.Но впечатлениям ни то, ни другое не помешало!" – рассказала .