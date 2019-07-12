Глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов подал заявление об отставке, попросив прекратить полномочия с 17 июля. По его словам, он сделал то, что должен был сделать.

Глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов подал заявление об отставке, попросив прекратить полномочия с 17 июля. По его словам, он сделал то, что должен был сделать.Как сообщалось, в сентябре минувшего года Андрей Климов после критики со стороны прежнего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта уже заявлял о намерении уйди досрочно в отставку. Тогда городская дума Комсомольска-на-Амуре определила датой прекращения полномочий главы города 13 декабря 2018 года, однако Климов свое заявление отозвал и планировал оставаться на своем посту до истечения срока полномочий — до сентября 2019 года.После досрочного прекращения полномочий Андрея Климова руководить городом будет его первый заместитель Евгений Коршиков. До выборов, которые пройдут 8 сентября текущего года, должность главы города останется свободной. На пост главы Комсомольска-на-Амуре претендуют 23 кандидата, сообщает ТАСС.