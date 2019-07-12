В Госдуму внесли проект, позволяющий это делать. До этого они такой возможности не имели.

Региональные или муниципальные власти могут получить возможность создавать в дачных поселка объекты социальной и транспортной инфраструктуры. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщается на сайте "Парламентской газеты".Документподготовили глава Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, депутаты Госдумы Виктор Водолацкий, Александр Якубовский, Магомед Гаджиев и Артем Кавинов. Изменения предполагается внести в закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".Сейчас регионы и муниципалитеты могут создавать в дачных поселках только объекты, связанные со снабжением тепловой и электроэнергией, газом, водой, топливом и водоотведением. Этот перечень является закрытым.Однако, вопрос создания объектов транспортной или социальной инфраструктуры на территориях садоводства или огородничества является жизненно важным для россиян, проводящих значительное время на дачных участках, отметил Андрей Кутепов.В связи с этим парламентарии предлагают дополнить перечень проектов, которые могут организовывать региональные и муниципальные органы власти, проектами по организации строительства объектов социальной и транспортной инфраструктуры.