Агата Муцениеце влезла в опасную авантюру. Несмотря на просьбы поклонников, которые отговаривали актрису от такого решения, мать двоих детей приняла участие в забеге с быками в Испании.

Агата Муцениеце влезла в опасную авантюру. Несмотря напросьбы поклонников, которые отговаривали актрису от такого решения, мать двоихдетей приняла участие в забеге с быками в Испании.Надо сказать, что Агата Муцениеце не сразу решилась нарискованное предприятие. Актриса советовалась с фанатами, те просили супругу Павла Прилучного одуматься. Но в итоге артистка все же пошла на это испытание.Забег с быками в Испании – национальное развлечение, котороепредшествует другому традиционному мероприятию, корриде. Быков гонят по узкимгородским улочкам на стадион, а фанаты корриды, а также примкнувшие к ниминостранные туристы, бегут перед ними, уворачиваясь от рогов и копыт.На "шоу", в котором решилась принять участие АгатаМуцениеце, через каждые 100 метров дежурят бригады скорой помощи. Ведь забег смертельноопасен – люди погибают каждый год, многие получают тяжелые травмы. Рекордным поколичеству жертв стал 1924 год, когда быки растерзали 13 и ранили 200 человек,напоминает издание "7Дней".К счастью, не пострадала. "Я сделалаэто, я живааааа! Со мной ничего не случилось, кроме страха. У меня до сих портрясутся руки. Но это очень-очень-оченьвесело!", – делится актриса с поклонниками.Надо отдать должное смелости . Пробежатьперед быками надо целый километр. Правда, неопытным "тореро"рекомендуют попробовать себя сначала на короткой дистанции. Но при этом далеко от быковубегать не советуют – по словам организаторов, теряется весь смысл забега.