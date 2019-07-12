Агата Муцениеце влезла в опасную авантюру. Несмотря на
просьбы поклонников, которые отговаривали актрису от такого решения, мать двоих
детей приняла участие в забеге с быками в Испании.
Агата Муцениеце влезла в опасную авантюру. Несмотря на
просьбы поклонников, которые отговаривали актрису от такого решения, мать двоих
детей приняла участие в забеге с быками в Испании.
Надо сказать, что Агата Муцениеце не сразу решилась на
рискованное предприятие. Актриса советовалась с фанатами, те просили супругу Павла Прилучного одуматься. Но в итоге артистка все же пошла на это испытание.
Забег с быками в Испании – национальное развлечение, которое
предшествует другому традиционному мероприятию, корриде. Быков гонят по узким
городским улочкам на стадион, а фанаты корриды, а также примкнувшие к ним
иностранные туристы, бегут перед ними, уворачиваясь от рогов и копыт.
На "шоу", в котором решилась принять участие Агата
Муцениеце, через каждые 100 метров дежурят бригады скорой помощи. Ведь забег смертельно
опасен – люди погибают каждый год, многие получают тяжелые травмы. Рекордным по
количеству жертв стал 1924 год, когда быки растерзали 13 и ранили 200 человек,
напоминает издание "7Дней".
К счастью, не пострадала. "Я сделала
это, я живааааа! Со мной ничего не случилось, кроме страха. У меня до сих пор
трясутся руки. Но это очень-очень-очень
весело!", – делится актриса с поклонниками.
Надо отдать должное смелости . Пробежать
перед быками надо целый километр. Правда, неопытным "тореро"
рекомендуют попробовать себя сначала на короткой дистанции. Но при этом далеко от быков
убегать не советуют – по словам организаторов, теряется весь смысл забега.