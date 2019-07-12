Александр Панайотов – частый гость на фестивале искусств Славянский базар в Витебске. Приезжает сюда он с 2004 года, когда после участия в телепроекте Народный артист началась его профессиональная карьера. В этот раз в Беларусь он привез сольную программу. С певцом встретился корреспондент Дни.ру.

Александр Панайотов – частый гость на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Приезжает сюда он с 2004 года, когда после участия в телепроекте "Народный артист" началась его профессиональная карьера. В этот раз в Беларусь он привез сольную программу. С певцом встретился корреспондент "Дни.ру".Александр Панайотов признался, что любит "Славянский базар", пару лет назад даже прожил в Витебеске две недели. Правда, не всегда обходилось без происшествий. "Однажды в баре на меня со спины напал пьяный обезумевший фанат с ножом в руках, – вздыхает певец. – Правда, рядом был мой друг Алексей Чумаков, который обезвредил его и спас меня".Сегодня продюсированием Александра Панайотова занимается Григорий Лепс – зашел речь и про это сотрудничество. "У Григория Викторовича есть два хобби – он скупает иконы и песни, – признался Панайотов. – Он постоянно мне что-то предлагает, мы советуемся. И твердит, что артисту надо иметь свою "Рюмку водки на столе" – песню, которая кормила бы всю жизнь. У меня нет пока такого хита, хотя написанные давным-давно "Необыкновенная" или "Лунная мелодия" звучат до сих пор, к счастью",Все знают о непростом характере Григория Лепса. Но молодому певцу удалось найти подход к мэтру. "Григорий Викторович, как и я, Рак по знаку Зодиака. – У него вспыльчивый характер и я знаю, какой он в гневе – может так орать, что под руку к нему лучше не попадаться. Меня, слава богу, чая сия миновала, для меня Лепс – и друг, и наставник, и "крестный отец". Кстати, и финансово он меня не обижает – я доволен контрактом и гонорарами. Например, купил хорошую квартиру с большой гардеробной – у меня столько вещей, что, думаю, скоро Филиппа Киркорова догоню (смеется)".