Злоумышленник нанес несколько ударов железной палкой собаке, которая после полученных травм скончалась...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали жителя столицы по подозрению в жестоком обращении с животным.В полицию поступило сообщение от женщины о том, что на проспекте Андропова неизвестный мужчина нанес несколько ударов железной палкой ее собаке, которая после полученных травм скончалась.В результате проверки сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 52-летний житель столицы.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводится дальнейшее расследование уголовного дела по факту жестокого обращения с животным из хулиганских побуждений, повлекших его гибель.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22