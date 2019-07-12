Звезда сериала СашаТаня поделилась в поклонниками личной фотографией.
Это редкое явление – обычно Валентина Рубцова публикует в соцсети кадры со
съемочной площадки. Но на этот раз у актрисы был веский повод: она сменила
имидж.
Звезда сериала "СашаТаня" поделилась в поклонниками личной фотографией.
Это редкое явление – обычно Валентина Рубцова публикует в соцсети кадры со
съемочной площадки. Но на этот раз у актрисы был веский повод: она сменила
имидж.
Звезда сериала "СашаТаня" на днях с восторгом писала в Instagram, что завершена
работа над 200 серией популярной молодежной ленты. Теперь же Валентина Рубцова
призналась, что за время долгой работы над сериалом образ героини ей приелся. И
актрисе захотелось перемен.
"За плечами 200 серий "САШАТАНЯ"! Захотела
перемен! Начала с головы", – подписала звезда сериала снимок, на котором
она запечатлена с новой прической.
Обычно 41-летняя звезда сериала "СашаТаня" неохотно делится информацией о своей личной
жизни. Возможно, сейчас на Валентину Рубцову подействовали критические
замечания ее поклонников.
На днях, когда работа над 200-й серией только заканчивалась,
опубликовала
в микроблоге очередной фото со съемочной площадки. Рубцова запечатлена в
домашнем костюме, сланцах и розовом халате. На фоне – съемочная группа и
оборудование. "Стандартный киностиль", – подписала снимок Валентина.
Поклонников внешний вид любимой актрисы привел в ужас. Они
отметили, что за последнее время раздобрела.
Кое-кто даже счел, что Рубцова прибавила в весе как минимум 10 килограммов.