Звезда сериала СашаТаня поделилась в поклонниками личной фотографией. Это редкое явление – обычно Валентина Рубцова публикует в соцсети кадры со съемочной площадки. Но на этот раз у актрисы был веский повод: она сменила имидж.

Звезда сериала "СашаТаня" поделилась в поклонниками личной фотографией.Это редкое явление – обычно Валентина Рубцова публикует в соцсети кадры сосъемочной площадки. Но на этот раз у актрисы был веский повод: она сменилаимидж.Звезда сериала "СашаТаня" на днях с восторгом писала в Instagram, что завершенаработа над 200 серией популярной молодежной ленты. Теперь же Валентина Рубцовапризналась, что за время долгой работы над сериалом образ героини ей приелся. Иактрисе захотелось перемен."За плечами 200 серий "САШАТАНЯ"! Захотелаперемен! Начала с головы", – подписала звезда сериала снимок, на которомона запечатлена с новой прической.Обычно 41-летняя звезда сериала "СашаТаня" неохотно делится информацией о своей личнойжизни. Возможно, сейчас на Валентину Рубцову подействовали критическиезамечания ее поклонников.На днях, когда работа над 200-й серией только заканчивалась,опубликовалав микроблоге очередной фото со съемочной площадки. Рубцова запечатлена вдомашнем костюме, сланцах и розовом халате. На фоне – съемочная группа иоборудование. "Стандартный киностиль", – подписала снимок Валентина.Поклонников внешний вид любимой актрисы привел в ужас. Ониотметили, что за последнее время раздобрела.Кое-кто даже счел, что Рубцова прибавила в весе как минимум 10 килограммов.