Продюсер Диана Бочарова раскритиковала поведение поющей телеведущей. Ольга Бузова, по ее мнению, злоупотребляет любовью аудитории.

Продюсер Диана Бочарова раскритиковала поведение поющейтелеведущей. Ольга Бузова, по ее мнению, злоупотребляет любовью аудитории."Очень обидно, что сейчас многие прибегают к пропаганде чегоугодно через социальные сети, в большинстве случаев через Instagram. Как,например, недавно Ольга Бузова накинулась на ни в чем не повинного дизайнера ДемнаГвасалия (Balenciaga), после чего армия ее малолетних фанатов начала писатьгадости на странице Демны и самого бренда", – говорит Бочарова.Как кумир миллионов, Ольга Бузова, по мнению продюсера,должна отвечать за каждое свое слово и действие. Поющая телеведущая являетсяпримером для неокрепших умов."Да, эти фанаты не нанесут урон имиджу компании, мы все понимаем,где , а где Balenciaga, а большинство из них даже не подержит в руках вещибренда. Но Бузова, видимо, не понимает, что каждый ее вброс в ту или инуюсторону сразу подхватывает молодежь, которая безголово верит своему кумиру и, неразобравшись, начинает действовать. Имея такое влияние на массы, надоконтролировать свои выпады. Нужно нести ответственность за тех, кого мыприручили, а не натравливать их на людей, при этом оставаться чистенькой", – рассудила, продюсер Дианы Шурыгиной, Ларисы Копенкиной, Даши Друзьяк, Марго Овсянниковой и других известных личностей.К слову, Диана не верит, что 16 миллионов подписчиков в Instagram все до единого – это реальные люди. Продюсер подозревает,что часть аудитории теледивы в этой соцсети – боты."И еще я не понимаю, ну есть у тебя два-три миллиона живыхподписчиков, зачем покупать и всем доказывать, что их 16 миллионов. Это простосмешно", – отметила Бочарова.