Французский режиссер Люк Бессон объяснил причину возросшего интереса голливудской киноиндустрии к российской истории. По словам Бессона, у него появилась одна интересная идея, связанная с Россией.

Французский режиссер Люк Бессон объяснил причину возросшего интереса голливудской киноиндустрии к российской истории. Об этом он рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК-Стиль.Эта тема — настоящий бескрайний океан. У вас богатая история для создания интересных творческих решений, на три века точно хватит, а то и больше. Эпоха Ивана Грозного, Распутина, смерть Романовых, Сталин — сколько ярких образов, — признался режиссер.По словам Бессона, у него появилась одна интересная идея, связанная с Россией, однако подробностей он не раскрыл. Режиссер добавил, что Россия для него остается загадкой, однако он попытался показать в предыдущих фильмах свое видение, что могло не понравиться зрителям и разочаровать их.За последние несколько месяцев вышло несколько сериалов о российской истории — Чернобыль (HBO) и Последние цари (Netflix), а также фильм Бессона Курск. До этого режиссер снял шпионский боевик Анна об агенте КГБ.В июне сценарист американского сериала Чернобыль Крейг Мазин назвал причину отрицательного отношения к картине в России. По его словам, сериал вызвал волну негодования, потому что над ним работали американцы.