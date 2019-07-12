Звезда программы Давай поженимся! получила травму на
съемках. Роза Сябитова упала во время выполнения опасного задания.
Звезда программы "Давай поженимся!" получила травму на
съемках. Роза Сябитова упала во время выполнения опасного задания.
Знаменитость снимается в новом сезоне программы "Форт Боярд". Запись ток-шоу проходит во
Франции, в знаменитой каменной крепости в проливе Антьош.
По словам Сябитовой, она уже
принимала участие в экстремальных проектах, поэтому решила не отказываться и в
этот раз. Роза любитель пощекотать себе нервы.
"Я – адреналинщица. С
возрастом начала понимать, что надо практиковать выброс адреналина, но под
наблюдением врачей. Мне все-таки уже 57 лет, надо беречь себя для внуков. Но я
очень хотела попасть на шоу "Форт Боярд" и "Последний герой". У меня нет фобий,
поэтому для меня эта телеигра – не преодоление страхов. Она как последняя
гастроль: блеснуть всем, вытащить все до капельки", – сказалав
интервью.
Телесвахе досталось
испытание под названием "Ветряная мельница". Звезду заставили лечь на
помост, постаравшись не перевернуть его, потом проползти до сундука, где
находился ключ.
В итоге Роза с высоты свалилась в
воду. Позже выяснилось, что в момент падения она сильно ударилась боком. Сябитовой
потребовалась помощь врача – она не могла пошевелиться.
"Мне почти 60 лет, я —
сваха, а тут такое испытание. Другие полоумные не могут сделать?" – негодовала