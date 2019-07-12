Анджелина Джоли и Брэд Питт всегда в самом центре внимания. Общественность до сих пор копается в причинах развода звездной пары. Но больше всего их интересуют дети актеров и их воспитание.

Анджелина Джоли и Брэд Питт всегда в самом центре внимания. Общественность до сих пор копается в причинах развода звездной пары. Но больше всего их интересуют дети актеров и их воспитание.Экс-няня знаменитой семьи открыла сокровенные тайны. По ее словам, в доме царит полный хаос. Дети не приспособлены соблюдать режим и какие-либо нормы этикета.Она рассказала, что наследники могут проснуться посреди ночи и прибежать к родителям в постель. "Но удивляться тут нечему, ведь актеры сами ведут довольно беспорядочный образ жизни. Они среди ночи могут проснуться, разбудить детей и пойти смотреть фильмы и есть мороженное", – вспоминает инсайдер.Также она утверждает, что дети часто конфликтуют между собой. Они дерутся между собой и устраивают показательные скандалы в борьбе за внимание родителей.Джоли к воспитанию относится с легкостью. Она дает наследникам полную свободу выбора и действия. Так, например, дочь Шайло с раннего возраста считает себя мальчиком и просит называть ее Джоном. А у сына Мэддокса проблемы со спиртным."Когда Мэддоксу было только 15, он уже пил вино. Один раз я его застала с бокалом алкоголя в машине отца, а когда сказала об этом Анджелине, какой-либо реакции не последовало", – сетует бывшая няня семьи.Кроме того, актриса не заставляет детей учиться. Они не ходят в школу, а принимают репетиторов на дому. При этом делают они это, когда хотят, и четких временных рамок занятия не существует.