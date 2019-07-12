В пресс-службе президента Украины опровергли сообщения СМИ об обысках, якобы проведенных в офисе Владимира Зеленского следователями Государственного бюро расследований.

В пресс-службе президента Украины опровергли сообщения СМИ об обысках, якобы проведенных в офисе Владимира Зеленского следователями Государственного бюро расследований."Следователи Госбюро расследований были только 29 мая по поводу пропажи серверов и другого оборудования из Ситуационного центра администрации президента. Больше не были. Эта информация — фейк", — сообщили изданию "Украинская правда" в пресс-службе офиса Зеленского.В Государственном бюро расследований Украины газете подтвердили, что никаких следственных действий 11 июля в офисе президента не проводилось.Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что следователи в офисе Зеленского изучают документы, связанные с планированием военных операций во времена правления бывшего президента Украины Петра Порошенко, а также допрашивают ответственных за уровнем секретности в офисе.