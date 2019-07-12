Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными...

13 июля 2019 года в связи с проведением мероприятия «Ночного велофестиваль» будет ограничено движение транспорта:– с 13.00 до 01.00 14 июля по Площади Васильевский спуск;– с 19.00 до 23.59 по Большому Москворецком мосту, Москворецкая улице, улице Ильинка, улице Варварка, Кремлёвской и Москворецкой (на участке от улицы Москворецкая до Китайгородского проезда) набережным.Далее, начиная с 21.45 будет ограничено движения, по маршруту следования, с открытием движения по мере прохождения велоколонны, Боровицкая площадь – улица Моховая – улица Охотный ряд – Театральный проезд – Лубянская площадь. – Новая площадь – Старая площадь – Китайгородский проезд – Москворецкая набережная – Устьинская набережная – Устьинский проезд – Яузский бульвар – Покровский бульвар – Чистопрудный бульвар – Тургеневская площадь – Сретенский бульвар – Рождественский бульвар – Цветной бульвар – Олимпийский проспект – улица Дурова – Суворовская площадь.Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и места стоянки автотранспорта, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81