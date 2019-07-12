Заявитель обнаружил, что чемоданы, которые он оставил в ресторане, пропали...

«Сотрудники ОУР ОМВД России по району Арбат задержали мужчину, подозреваемого в краже чемоданов с имуществом», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило заявление 32-летнего мужчины. Потерпевший сообщил, что переезжал в другую квартиру и временно оставил два чемодана со спортивной обувью в помещении ресторана на Новом Арбате, где он работал. Через некоторое время заявитель обнаружил, что чемоданы пропали. Материальный ущерб составил более 240 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Среднем Николопесковском переулке задержали одного из подозреваемых – 36-летнего мужчину, приезжего из ближнего зарубежья.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия направленные на установление и задержание соучастника данного противоправного деяния и поиск похищенного имущества.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60