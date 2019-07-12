По статистике на сегодняшний день в России 3,5 миллионов человек живут с диагнозом рак. 50% пациентов узнают о своей болезни на 3-4-й стадии, когда помочь им уже не так просто.

По статистике на сегодняшний день в России 3,5 миллионов человек живут с диагнозом "рак". 50% пациентов узнают о своей болезни на 3-4-й стадии, когда помочь им уже не так просто.В Минздраве РФ провели анализ онкологических заболеваний, которые чаще всего встречаются в нашей стране. На первом месте оказался рак кожи – 78,5 тысячи случаев. Исключение составляет меланома – опухоль кожи.Далее следует рак молочных желез. Его показатель равен 70,3 тысячам. Значительно реже рак трахеи, бронхов и легких – 55,7 тысяч случаев.Также в пятерку самых частых онкологических заболеваний входит рак предстательной железы. Его выявили у 41,5 тысячи людей.Почти в таком же соотношении рак ободочной кишки – основного отдела толстойкишки. По утверждению , его диагностировали в 40,1 тысяч случаев.Кроме того представлена статистика редких форм онкологических заболеваний. К ними относятся рак кости и суставных хрящей – 1,3 тысяч случаев, рак губы – 2,2 тысячи, рак соединительной и других мягких тканей – 3,5 тысяч, рак глотки – 5,6 тысяч. И, наконец, рак печени и внутрепечёночных протоков – 6,3 тысяч, сообщает .