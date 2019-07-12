НИУ Высшая школа экономики и МГИМО возглавили рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в сфере экономики и финансов.

НИУ Высшая школа экономики и МГИМО возглавили рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в сфере экономики и финансов. Как следует из исследования сервиса по поиску работы, имеющегося в распоряжении РИА Новости, их выпускники получают около 110 тысяч в месяц.Сервис сравнил уровень зарплат молодых специалистов, окончивших вузы в 2013—2018 годах. В рейтинге 20 мест, распределенных между 45 вузами. Рейтинг составлен на основе сравнения среднего уровня доходов.Отмечается, что с третьего места на второе поднялся МГУ им. М.В. Ломоносова, прирост составил пять тысяч рублей, а зарплата выпускника — 100 тысяч.Третье и четвертое места — за Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Финансовым университетом при правительстве РФ. Выпускники этих вузов получают 98 и 90 тысяч.Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития замыкает пятерку, ее выпускники получают порядка 86 тысяч в месяц.