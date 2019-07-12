Мутная история с отравлением Бари Алибасова обрастает новыми подробностями. Теперь появилась версия, что музыкального продюсера специально отравили, чтобы спасти от алкоголизма.

Мутная история с отравлением Бари Алибасова обрастает новыми подробностями. Теперь появилась версия, что музыкального продюсера специально отравили, чтобы спасти от алкоголизма.На шоу "На самом деле" в качестве доказательства того, что отравление Бари Алибасова было инсценировано был представлен скриншот: перепискапомощника продюсера Сергея Моцаря с неназванным собеседником, в которой в качестве причин обсуждались проблемы с пищеварительной системой, либо с работой мозга.Журналисты нашли того собеседника Моцаря, и тот им сообщил, что это было сделано, чтобы спасти Бари Алибасова от алкоголизма. "Бари, как любой человек с зависимостью, не хотел ложиться в больницу и признавать проблему. Поэтому его помощникам пришлось придумывать, под каким предлогом можно отправить его на лечение", – цитирует собеседника Сергея Моцаря .В распоряжении издания оказалась полная переписка помощника Бари Алибасова, в которой тот обсуждал конкретные даты, когда можно будет отправить продюсера в больницу. По мнению информатора, есть два варианта, как на самом деле развивались события в ту ночь, когда был госпитализирован."Возможно, как у многих алкоголиков, в бутылке из-под "Крота" был спрятан алкоголь, а сама бутылка просто плохо промыта. Но есть и другой вариант: помощники развели "Крот" и специально оставили на столе среди похожих упаковок с соком. Это объясняет, почему у Бари нет сильного ожога, который был бы неизбежен при попадании даже глотка щелочи", – рассудил собеседник издания.