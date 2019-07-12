Наталья Водянова поделилась новой фотографией на своей личной странице в социальной сети Instagram. Обычно она публикует снимки, где она одна или с кем-то из знаменитостей, но не в этот раз.

Наталья Водянова поделилась новой фотографией на своей личной странице в социальной сети Instagram. Обычно она публикует снимки, где она одна или с кем-то из знаменитостей, но не в этот раз.В кадре модель запечатлена со своим гражданским супругом – бизнесменом Антуаном Арно. В последнее время он совсем пропал с глаз папарацци, а тут снова внезапно появился на светском мероприятии с женой.К слову, это оказалась выставка ювелирных украшений Chaumet, которая накануне прошла в Монте-Карло. "Спасибо за то, что пригласили нас, и поздравляю с такой прекрасной выставкой, которая заставила мое сердце замереть", – искренне заявила российская топ-модель.Невозможно не отметить идеально подобранные наряды влюбленных. Водянова надела для выхода в свет серое платье, сделанное из атласных ниток. Завершили образ колье, браслеты и кольцо с крупным драгоценным камнем. Антуан, в свою очередь, отдал предпочтение в пользу классического черного смокинга и белой рубашки с галстуком-бабочкой.Подписчики не пытались скрыть свои эмоции. "Пара-мечта!", "Вы очень подходите друг другу!", "Стройны как боги!", – оставляли комплименты восторженные поклонники."Самая гармоничная пара!", – отметила фанатка.Напомним, Наталья – многодетная мама. Троих – Лукаса, Романа и Неву – она родила еще в первом браке с бизнесменом Джастином Портманом. Их союз распался в 2011 году. Вскоре звезда начала отношения с Антуаном Арно, которому подарила двух мальчиков – Максима и Виктора.