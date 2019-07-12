Санкционные продукты питания можно было бы использовать по назначению, а не уничтожать, считает вице-премьер Алексей Гордеев. Он предложил в будущем продумать этот вопрос.

Санкционные продукты питания можно было бы использовать по назначению, а не уничтожать, считает вице-премьер Алексей Гордеев. Он предложил в будущем продумать этот вопрос, передает ТАСС."Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело, их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы", — пояснил Гордеев.Ранее Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожение пригодных к употреблению продуктов. Инициативу поддержал и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти идеи, указал, что тут главное — не допустить злоупотреблений в этой сфере."Очень важно, чтобы санкционные продукты именно оставались санкционными, чтобы они не превращались в поле деятельности для злоупотребления. Именно поэтому производится уничтожение, а не использование в каких-либо других целях", — пояснил РИА Новости представитель Кремля.При этом Песков отметил, что какой-то сформированной позиции по этому вопросу нет, пока ведется экспертная дискуссия.Запрет на ввоз ряда продовольственных продуктов из США и ряда европейских стран был введен Россией в ответ на антироссийские санкции. С 2015 года все продукты, попадающие под эти ограничительные меры, изымаются и уничтожаются.