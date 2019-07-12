Александр Лукашенко подготовил России новый братский
сюрприз. Минск намерен поднять тариф на прокачку российской нефти по
трубопроводу Дружба.
Александр Лукашенко подготовил России новый "братский"
сюрприз. Минск намерен поднять тариф на прокачку российской нефти по
трубопроводу "Дружба".
Инициатива исходит от компании "Гомельтранснефть Дружба"
– но, естественно, с одобрения Александра Лукашенко. Там заявляют, что повышение
цены почти на 22% должно компенсировать белорусской стороне убытки, понесенные
весной из-за инцидента с загрязненной хлорорганикой нефти.
Однако аналитики подсчитали, что ежегодно Белоруссия
получает за прокачку российской нефти 256 миллионов рублей. За счет увеличения
тарифов она выиграет дополнительно 56 миллионов – а свои потери от прокачки
грязной нефти Минск оценивает в два раза выше.
Политологи высказываются яснее. "Надо напомнить России,
что у Белоруссии есть рычаги влияния. Не забывайте, что ваши нефть и газ идут
через белорусские трубопроводы", – приводит издание "Политнавигатор"
слова эксперта Валерия Карбалевича.
Так же смотрят на действия и в Москве.
В частности, директор российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин
полагает, что Белоруссия пытается оказать давление и решить, наконец, вопрос с
ценами на газ. "Они хотят, чтобы газ был дешевле. Но раз газ не дешевеет,
давайте компенсируем стоимость газа ростом тарифа за прокачку. Каждый раз идет
торговля", – отметил Пикин.
Российская сторона не отказывается обсуждать цены на газ для
Белоруссии. Однако всему свое время. На днях российский вице-премьер Дмитрий
Козак заявил, что переговоры с о стоимости голубого
топлива планируются – но только после того, как завершится процесс интеграции в
рамках Союзного государства. Минск, в свою очередь, интегрироваться не
торопится – потому и решение газового вопроса затягивается.