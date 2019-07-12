Александр Лукашенко подготовил России новый братский сюрприз. Минск намерен поднять тариф на прокачку российской нефти по трубопроводу Дружба.

Александр Лукашенко подготовил России новый "братский"сюрприз. Минск намерен поднять тариф на прокачку российской нефти потрубопроводу "Дружба".Инициатива исходит от компании "Гомельтранснефть Дружба"– но, естественно, с одобрения Александра Лукашенко. Там заявляют, что повышениецены почти на 22% должно компенсировать белорусской стороне убытки, понесенныевесной из-за инцидента с загрязненной хлорорганикой нефти.Однако аналитики подсчитали, что ежегодно Белоруссияполучает за прокачку российской нефти 256 миллионов рублей. За счет увеличениятарифов она выиграет дополнительно 56 миллионов – а свои потери от прокачкигрязной нефти Минск оценивает в два раза выше.Политологи высказываются яснее. "Надо напомнить России,что у Белоруссии есть рычаги влияния. Не забывайте, что ваши нефть и газ идутчерез белорусские трубопроводы", – приводит издание "Политнавигатор"слова эксперта Валерия Карбалевича.Так же смотрят на действия и в Москве.В частности, директор российского Фонда энергетического развития Сергей Пикинполагает, что Белоруссия пытается оказать давление и решить, наконец, вопрос сценами на газ. "Они хотят, чтобы газ был дешевле. Но раз газ не дешевеет,давайте компенсируем стоимость газа ростом тарифа за прокачку. Каждый раз идетторговля", – отметил Пикин.Российская сторона не отказывается обсуждать цены на газ дляБелоруссии. Однако всему свое время. На днях российский вице-премьер ДмитрийКозак заявил, что переговоры с о стоимости голубоготоплива планируются – но только после того, как завершится процесс интеграции врамках Союзного государства. Минск, в свою очередь, интегрироваться неторопится – потому и решение газового вопроса затягивается.