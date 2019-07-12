Десять человек погибли в результате опрокидывания УАЗа в Тыве. Люди пытались пересечь реку вброд, но машина перевернулась.
Все, кто находился в салоне погибли. Среди них были шестеро детей. На месте ЧП работает следственная группа. Подробности происшествия выясняются, пишет Telegram-канал Life Shot.
Десять человек погибли в результате опрокидывания УАЗа в Тыве. Люди пытались пересечь реку вброд, но машина перевернулась.
Все, кто находился в салоне погибли. Среди них были шестеро детей. На месте ЧП работает следственная группа. Подробности происшествия выясняются, пишет Telegram-канал Life Shot.