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<a href="https://33live.ru/novosti/12-07-2019-pogibli-deti-v-tyve-perevernulsya-uaz-s-lyudmi-.html" target="_blank">Погибли дети: в Тыве перевернулся УАЗ с людьми </a> - Десять человек погибли в результате опрокидывания УАЗа в Тыве. Люди пытались пересечь реку вброд, но машина перевернулась. Все, кто находился в салоне погибли. Среди них были шестеро детей. На месте ЧП работает следственная группа. Подробности происшествия выясняются, пишет Telegram-канал Life Shot.