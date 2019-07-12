Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что телефонные переговоры президентов России и Незалежной раскололи общество на два лагеря. Ряд украинцев считает, что Владимир Зеленский проведением диалога с Путиным хотел заработать себе популярность в глазах народа.

Глава Украинского аналитического центра АлександрОхрименко заявил, что телефонные переговоры президентов России и Незалежнойраскололи общество на два лагеря. Ряд украинцев считает, что Владимир Зеленскийпроведением диалога с Путиным хотел заработать себе популярность в глазахнарода.По словам Охрименко, украинские политологи и СМИ оцениваютразговор глав двух государств неоднозначно. Радикалы обвиняют ВладимираЗеленского в измене и уверены, что президент сдался.Прагматики же говорят, что хорошо, что диалог вообще начался,поскольку стороны обсудили очень актуальные вопросы. "Если удастся возродитьпереговоры в нормандском формате, то это уже шаг вперед. Есть риск, что послеэтих переговоров реальных шагов не будет. А разговор с Путиным – это пиар Зеленского,который хочет рассказать, что он тоже может что-то делать", – цитируетаналитикаТакже Охрименко добавил, что беседа сВладимиром Путиным – прекрасное начало общения на высшем уровне. Отметим, ранееобщение между президентами России и Украины ограничивалось заочным диалогом. Вчастности, они обсуждали ситуацию вокруг выдачи жителям Донбасса российскихпаспортов.Напомним, беседа с российским лидером состоялась поинициативе Киева. Они обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. Президентыдоговорились о продолжении этой работы на уровне экспертов. Также обсуждаласьвозможность продолжить общение в нормандском формате.