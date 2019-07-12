Глава Украинского аналитического центра Александр
Охрименко заявил, что телефонные переговоры президентов России и Незалежной
раскололи общество на два лагеря. Ряд украинцев считает, что Владимир Зеленский
проведением диалога с Путиным хотел заработать себе популярность в глазах
народа.
Глава Украинского аналитического центра Александр
Охрименко заявил, что телефонные переговоры президентов России и Незалежной
раскололи общество на два лагеря. Ряд украинцев считает, что Владимир Зеленский
проведением диалога с Путиным хотел заработать себе популярность в глазах
народа.
По словам Охрименко, украинские политологи и СМИ оценивают
разговор глав двух государств неоднозначно. Радикалы обвиняют Владимира
Зеленского в измене и уверены, что президент сдался.
Прагматики же говорят, что хорошо, что диалог вообще начался,
поскольку стороны обсудили очень актуальные вопросы. "Если удастся возродить
переговоры в нормандском формате, то это уже шаг вперед. Есть риск, что после
этих переговоров реальных шагов не будет. А разговор с Путиным – это пиар Зеленского,
который хочет рассказать, что он тоже может что-то делать", – цитирует
аналитика
Также Охрименко добавил, что беседа с
Владимиром Путиным – прекрасное начало общения на высшем уровне. Отметим, ранее
общение между президентами России и Украины ограничивалось заочным диалогом. В
частности, они обсуждали ситуацию вокруг выдачи жителям Донбасса российских
паспортов.
Напомним, беседа с российским лидером состоялась по
инициативе Киева. Они обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. Президенты
договорились о продолжении этой работы на уровне экспертов. Также обсуждалась
возможность продолжить общение в нормандском формате.